Инсайдер озвучил главную проблему Головкина в 2021 году и план на случай срыва трилогии с "Канело"

Инсайдер Майк Коппинджер из ESPN написал статью, в которой рассмотрел возвращение на ринг некоторых боксеров в следующем году, высказавшись также о перспективах казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"GGG не получал ни травм, ни поражений в 2021 году. Он вообще не дрался - вот в чем проблема.

Обладатель титула в среднем весе должен был встретиться с Риотой Муратой 29 декабря в Японии в объединительном поединке, но он был отменен из-за пандемии.

В апреле ему исполняется 40 лет, и перспектива ожидаемого третьего боя с "Канело" Альваресом ускользает. Последним боем GGG стала победа в декабре 2020 года над второстепенным соперником Камилом Шереметой, это его единственное действие с момента победы в октябре 2019 года над Сергеем Деревянченко.

Если у GGG действительно есть желание на рывок, план кажется ясным: нокаутировать Мурату и преследовать бесспорный титул в 168 фунтах в трилогии против заклятого врага. Если бой с "Канело" не может быть реализован, Головкину нужно будет одержать победу над Джермаллом Чарло или Деметриусом Андраде, чтобы доказать, что он по-прежнему боец ​​высшего уровня", - говорится в статье.

Отметим, ранее Коппинджер назвал новую дату боя Головкина с Муратой. С "Канело" казахстанец встречался в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе, первый поединок не выявил сильнейшего, а во втором успех по очкам праздновал мексиканец.