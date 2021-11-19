"Имею право". "Канело" - о решении покорить пятый дивизион и выборе соперника с 25 нокаутами

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) рассказал, почему принял решение пойти на покорение пятого весового дивизиона - первого тяжелого веса - вместо того, чтобы встретиться в ринге с американцем Дэвидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) из второго среднего веса или же с полутяжами-чемпионами из России Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО) и Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО).

"Сейчас я в такой позиции, когда могу делать все что захочу, приводит слова "Канело" vRINGe.com. - Я встречался с чемпионами второго среднего веса. И всех их побил. Отобрал титул у каждого из них. Так что теперь имею право делать то, что мне хочется. Вот я и делаю то, что мне хочется делать".

"Канело" выбрал в оппоненты африканца Илунгу Макабу (28-2, 25 КО), чемпиона по версии WBC. Их бой может состояться в мае следующего года.

Во время Конгресса WBC "Канело" и Макабу впервые встретились лицом к лицу.