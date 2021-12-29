IBO показала мотивационное видео тренировок Головкина

Международная боксерская организация (IBO) представила видео тренировки казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира по версии этой организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.
В ролик вошли упражнения, которые GGG делает, чтобы поддерживать физическую форму.
Strength and Conditioning with @GGGBoxing.#TrainingTuesday pic.twitter.com/uZoa5FsDEY— IBOBoxing (@IBOBoxing) December 28, 2021
Напомним, что ранее была названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" WBA Риотой Муратой (16-2, 13 КО) за три титула.