IBF приняла решение по Головкину после отказа от титула

Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленный рейтинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Что касается среднего веса, то казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) исключен из рейтинга после того, как оставил свой титул и не стал его защищать против обязательного претендента бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО). Последний, кстати, возглавил рейтинг, вторым идет австралиец Майкл Зерафа (31-4, 19 КО), топ-3 замыкает Винченцо Гуальтьери (20-0-1, 7 КО) из Германии.
Титул IBF в среднем дивизионе значится вакантным.
Ранее юрист Головкина объяснил отказ от пояса IBF.
При этом всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала своего чемпиона в среднем весе Головкина провести обязательную защиту титула с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), отведя им на переговоры 15 дней.
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