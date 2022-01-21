Кто и чью мощь выдержит? Стангрит - о бое Ербосынулы с "кубинским Ломаченко"

Казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) готовится к бою против "регулярного" чемпиона по версии WBA во втором среднем весе Давидом Мореллом (6-0, 5 КО). Ему предстоит сложная задача. Морелл является нокаутером, прозванным "большим кубинским Ломаченко". Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что для каждого из них данный поединок станет проверкой сил. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Vesti.kz.

"Ербосынулы - Морелл - довольно интересный бой с точки зрения того, что двух проспектов, у которых нет поражений, сводят друг с другом. Кто и чью мощь выдержит или нет, это покажет бой, но одно можно сказать точно - это должно быть интересно.

Ни один, ни другой пока еще на 100 процентов не знают всех своих возможностей в ринге. Они, конечно, могут быть уверены в своих силах, но уверенность и реальная проверка - разные вещи. И вот сейчас у обоих будет очень хорошая проверка, потому что напротив будет молодой и голодный претендент. Победитель боя станет реальной силой", - заключил Стангрит.

Напомним, бой намечен на март-апрель этого года. Стороны уже ведут обсуждение деталей встречи. В скором времени Ербосынулы начнет тренировочный лагерь.