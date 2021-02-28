Хочу, чтобы люди, говоря о боксе, вспоминали обо мне - Альварес о предстоящем бое с Сондерсом

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (55-1-2, 37 КО) рассказал, почему в следующем бою решил драться именно с британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), который владеет поясом WBO в этом дивизионе, передают Vesti.kz. Мексиканец отметил, что готов к словесным атакам своего будущего оппонента.

- Рад быть здесь, в Майами, рад быть активным. Я хотел нокаутировать Йылдырыма, и я это сделал сегодня.

- Почему в следующем бою ты будешь драться с Сондерсом?

- Это очень сложный боец и у него есть пояс, а я хочу продолжать объединять титулы в суперсреднем весе.

- Сондерс любит много говорить. Ожидаешь, что он влезет тебе под кожу?

- Люди любят говорить. Но я очень зрелый боксер и я знаю, как себя контролировать. Все, что от меня требуется, - выйти в ринг, выиграть и сотворить историю. Я хочу сотворить историю. Я хочу быть одним их лучших в мире. Хочу, чтобы люди, говоря о боксе, вспоминали "Канело".

Напомним, Альварес защитил свои титулы, удосрочив турка Авни Йылдырыма. После этого было объявлено о бое с Сондерсом, который состоится 8 мая.

Видео нокдауна, или как Йылдырым быстро сдался во время боя с Альваресом

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне