Видео нокдауна, или как Йылдырым быстро сдался во время боя с Альваресом

Предлагаем вашему вниманию видео нокдауна, который стал решающим в бою мексиканца Сауля Альвареса против Авни Йылдырыма.

В третьем раунде "Канело" отправил оппонента на настил ринга и сразу же после этого в перерыве команда турка отказалась от продолжения поединка.

Мексиканец защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) и WBC.

The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj