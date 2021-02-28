Видео нокдауна, или как Йылдырым быстро сдался во время боя с Альваресом

Предлагаем вашему вниманию видео нокдауна, который стал решающим в бою мексиканца Сауля Альвареса против Авни Йылдырыма.
В третьем раунде "Канело" отправил оппонента на настил ринга и сразу же после этого в перерыве команда турка отказалась от продолжения поединка.
Мексиканец защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) и WBC.
The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне