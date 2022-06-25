Хирн отреагировал на обещание "Канело" отправить Головкина на пенсию

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) хочет, чтобы их третий бой с обладателем титулов WBA/IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) стал последним для казахстанского ветерана, сообщает Fightnews.info.

"В течение долгого времени между ними было так много вражды, что Сауль Альварес не хотел давать Геннадию Головкину возможность из-за его слов и реакции после поражения в их втором поединке. Иногда вражда может помешать проведению боя.

Теперь мы находимся в моменте, когда Головкин хочет попытаться одержать эту победу, а Канело желает отправить его на пенсию. Он сам об этом сказал. Канело заявил: "Я хочу закончить его карьеру, хочу прикончить его 17 сентября". Вскоре вы и сами услышите, как он это говорит. За этим боем стоит большая история: два невероятных поединка, 24 прекрасных раунда. 17 сентября мы начнем 25-й раунд", - сказал Эдди Хирн.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июня в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция с участием обоих боксеров, в ходе которой они провели дуэль взглядов.

"Канело" обратился к Головкину с провокационным призывом и оскорбил казахстанца. На это последовал ответ GGG.

Кроме того, мексиканец обещал отправить Головкина на пенсию.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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