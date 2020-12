"Грузовик против трехколесного велосипеда". В США раскритиковали IBF за вынужденного соперника для Головкина

Известный американский обозреватель бокса, эксперт ESPN Дэн Рафаэль раскритиковал IBF за то, что Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) обязали проводить защиту против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он отметил, что отсутствие зрителей на боях сказывается на зрелищности.

"GGG сделал то, что должен был делать, но смотреть на это было неинтересно, потому что не было фанатов и атмосферы, и это был грузовик против трехколесного велосипеда. Опять же, позор IBF за то, что Шеремета стал обязательным претендентом", - написал Рафаэль в твиттере.

GGG did what he was supposed to do but that wasn't fun to watch since there were no fans/atmosphere & it was a truck vs. tricycle. Not 1 moment of competition. Again, SHAME on IBF for making Szeremeta mandatory. GGG woulda been stripped if he didn't face him. #GGGSzeremeta — Dan Rafael (@DanRafael1) December 19, 2020

Напомним, бой GGG с Шереметой завершился после седьмого раунда, когда угол поляка отказался от продолжения поединка. Перед этим казахстанец по ходу боя четыре раза отправил соперника в нокдаун. В этом бою Головкин в рекордный, 21-й раз защитил чемпионский титул.