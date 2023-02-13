Головкину нашли в США новых соперников после отказа от титула

Автор американского сайта Boxing247.com Уилл Аронс считает, что казахстанскому средневесу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) ради денежных боев нужно выбирать топовых соперников из разных весовых категорий, сообщает корреспондент Vesti.kz.

И с ним трудно не согласиться. Впрочем, Головкин уже оставил титул IBF, чтобы не проводить обязательную защиту против бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО), за встречу с которым казахстанцу вряд ли заплатили бы хорошие деньги. Не исключено, что он оставит пояс и по линии WBA.

"Ожидается, что чемпион в среднем весе Головкин освободит свой титул WBA, если бой против обязательного претендента кубинца Эрисланди Лары не принесет денежного дохода.

В апреле Ларе исполнится 40 лет, а Головкину в том же месяце исполнится 41 год. Каким бы ни был интерес болельщиков к бою Головкина против Лары семь-десять лет назад, сейчас его нет. Это бой, срок годности которого истек. Если Головкин захочет устроить денежный бой, ему нужно встретиться с кем-то, у кого есть хорошая фан-база, потому что о Ларе сейчас редко говорят. Один из этих парней мог быть - Калеб Плант, Давид Бенавидес, Джермелл Чарло, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Джарон Эннис. Чтобы заинтересовались боем Головкина, ему нужно выбирать соперников из разных весовых категорий, кроме среднего дивизиона, потому что эта весовая категория мертва. Сейчас в 160 фунтах нет никого, у кого была бы хорошая фан-база", - пишет автор.

Напомним, что IBF уже приняла решение по Головкину после отказа от титула.

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