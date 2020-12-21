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"Головкин - высшая лига". Шеремета сделал заявление после поражения в бою за два титула

Поединок был остановлен после седьмого раунда.

"Головкин - высшая лига". Шеремета сделал заявление после поражения в бою за два титула
Фото: dazn.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Польский боксер Камил Шеремета (21-1, 5 КО) поделился своими эмоциями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

"Привет всем фанатам, знакомым и друзьям. Вы знаете результат поединка с Головкиным. Я знал, что это будет тяжело, что каждый удар причинит боль. Я падал, вставал и хотел продолжить бой. Судья подошел к нам после седьмого раунда и сказал, что остановит бой ради моего здоровья. С этой точки зрения это было правильное решение. Я бы не стал менять результат боя, если бы продержался до 12-го раунда. С пятого или шестого раунда после чистого удара я боролся "связно", и единственное, что боролось, это мое сердце. Головкин, как я уже сказал, высшая лига. Я не только проиграл, но и приобрел ценный опыт, который останется со мной. Честно говоря, именно благодаря этому бою я приобрел больше опыта, чем в 21 поединке, которые я провел ранее. Пока не хочу думать о будущем и говорить о планах. Я хочу вернуться в мой любимый дом и свою прекрасную семью, которую люблю больше своей жизни! Спасибо всем за поддержку! Пока хочу отдохнуть и подумать о некоторых вещах, потому что ничто не ранит меня так сильно, как гордость. Ухо или челюсть заживут... Интересно, что станет с характером... И я все равно скажу... За Польшу..." - написал Шеремета в Facebook.

Бой стал главным событием вечера в США. Польский боксер, побывав в нокдауне четыре раза, отказался от продолжения боя после седьмого раунда. Эта победа позволила GGG в 21-й раз успешно защитить титулы и побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил

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