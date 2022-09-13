Головкин высказался о работе судей перед трилогией с "Канело"

Геннадий Головкин высказался о судействе в профессиональном боксе и привел в пример противостояние Дмитрия Бивола с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает fightnews.info. Казахстанец признался - он знает, что от него требуется в ринге.

Ранее стало известно начало трилогии, а Головкин высказался о своих планах после нее. Нашлось у него, что сказать и о судействе.

"Трудно сказать, что мне необходимо изменить, поскольку не все зависит от меня. Конечно, я знаю, что мне нужно выйти в ринг и показать свой максимум, свой лучший бокс. В то же время мы говорим о человеческом факторе. Мы говорим о честном и справедливом судействе.

Иногда тебе нужно быть на голову выше соперника, чтобы одержать победу по очкам, что показал последний бой "Канело". Судейские записки не отображают то, что мы увидели на ринге. Бой не был таким близким, как на карточках судей", - сказал Головкин.

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в новом дивизионе.

Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

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