Головкин высказался об оскорблениях со стороны "Канело" перед трилогией

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прокомментировал высказывания Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в свой адрес перед трилогией, сообщает Fightnews.info.

Ранее бойцы впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. При этом звездный мексиканец в ходе пресс-конференции обвинил Головкина в двуличии и обозвал его неприличным словом. GGG отреагировал на эти выпады. История нашла продолжение в забавном постере.

"Что я испытываю, когда "Канело" говорит, что закончит мою карьеру? Вообще ничего не испытываю. Говорят, собака лает - караван идет. Что я ему скажу? Я на него посмотрел. Что ему говорить? Все, что я хотел ему сказать, я сказал. Если он считает, что я сказал ему что-то плохое, пусть так и считает.

Мы посмотрели друг на друга. Если бы он что-то хотел сказать, то сказал бы. Если бы я хотел что-то сказать, то тоже сказал бы. А сейчас говорить в камеру или кричать куда-то в спину... Глаза в глаза он ничего не говорит", - сказал Головкин.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

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