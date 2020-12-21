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Головкин? Тренер "Канело" назвал следующего соперника и дату боя

При этом он высказал уважение Смиту.

Головкин? Тренер "Канело" назвал следующего соперника и дату боя
Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Мексиканец Сауль "Канело" Альварес, завоевавший два титула - WBC и WBA - во втором среднем весе в поединке против Каллума Смита, планирует провести следующий бой уже через три месяца в Мексике против чемпиона WBO в этом весе Билли Джо Сондерса или чемпиона IBF Калеба Планта, сообщает Аllboxing.ru со ссылкой на интервью тренера и менеджера "Канело" Эдди Рейносо Boxing Social.

"Мы планируем следующий бой через три месяца в Мексике. Мы хотим объединительного поединка во втором среднем весе против Билли Джо Сондерса или Калеба Планта, - сказал Рейносо. - Я очень доволен его выступлением (в бою против Смита) и тем, как он атаковал и как гнул свою линию. Больше всего я рад победе, потому что мы смогли победить. Нет сомнений в том, что "Канело" - лучший боксер независимо от весовой категории, и когда он завершит карьеру, он будет одним из лучших в истории бокса".

"Он отличный боксер, но у него никогда не было такого соперника как "Канело", - добавил Рейносо о Смите. - Но он отличный боксер, мое ему уважение. Он провел отличный бой".

Чемпион WBO Сондерс провел бой 4 декабря, и он, вероятно, будет готов выйти против "Канело" через три месяца, однако чемпион IBF Калеб Плант проведет защиту своего титула 30 января против Калеба Труа.

При этом Альварес после боя со Смитом заявил, что ни от кого не бегает и не прочь принять третий бой с Геннадием Головкиным, если представится такая возможность.

GGG и "Канело" в первом бою осенью 2017-го не выявили сильнейшего, а через год судейским решением успех праздновал мексиканец.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Смит Каллум Сондерс Билли Джо

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