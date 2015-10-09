Головкин сотворил историю и получил признание от WBC: подробности

Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал заявление в связи с избранием казахстанца Геннадия Головкина на пост президента Международной федерации бокса World Boxing, сообщают Vesti.kz.

43-летний Головкин был утверждён в должности президента World Boxing 23 ноября на конгрессе организации в Италии. Он стал первым в истории гражданином Казахстана, возглавившим международную спортивную организацию.

WBC поддержал Головкина

"Всемирный боксёрский совет (WBC) и его президент Маурисио Сулейман присоединяются к всемирному боксёрскому празднованию, чтобы тепло поздравить легендарного Геннадия GGG Головкина с его избранием новым президентом организации World Boxing (WB), международной федерации, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК).

Это назначение представляет собой не только веху в карьере Головкина, но и мощный луч надежды для олимпийского бокса. World Boxing взяла на себя ответственность за сохранение места бокса в Олимпийских играх, работая без устали для создания прозрачного и справедливого управления после серьёзных проблем предыдущей администрации.

Отношения Головкина с WBC и народом Мексики являются глубокими, значимыми и прочными. Как бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBC, GGG всегда считался частью мексиканской боксёрской семьи.

Головкин известен не только своими впечатляющими 12 годами в качестве чемпиона мира, но и своими корнями в элитном любительском боксе. Он достиг вершины, завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, — достижение, которое подчёркивает его всестороннее понимание структуры и потребностей бокса на любительском и олимпийском уровнях.

Его успешный переход в профессиональный бокс закрепил его как одну из самых доминирующих фигур в новейшей истории, унифицировав множество титулов чемпиона мира в среднем весе, включая титул WBC. Его уникальная перспектива, полученная благодаря триумфам во всех трёх моделях бокса (любительский, олимпийский и профессиональный), будет бесценной для World Boxing.

WBC признает огромную задачу, стоящую перед World Boxing, и подтверждает свою поддержку этой организации. С лидером такого калибра и опыта, как GGG, мир доверяет, что олимпийский бокс вернёт себе достоинство, престиж и своё законное место в сердце спортивного движения.

Поздравляем и желаем наилучших успехов, президент Головкин!", — говорится в публикации на официальном сайте WBC.

Геннадий Головкин собрался провести прощальный бой в Казахстане

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса