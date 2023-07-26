Головкин сделал заявление после возвращения в Казахстан

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) показал фото после возвращения на родину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее боксер Султан Заурбек (14-0, 10 KO), разместивший совместную с GGG фотографию в своем Instagram, сообщил о том, что Головкин возвращается в Казахстан.

"Хорошо дома!", - написано на странице GGG в Instagram.

Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО), в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

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