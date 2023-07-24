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Геннадий Головкин возвращается в Казахстан

Геннадий Головкин возвращается в Казахстан
©DAZN

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) возвращается в Казахстан, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил казахстанский боксер Султан Заурбек (14-0, 10 KO), разместивший совместную с GGG фотографию в своем Instagram.

"Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN", - написал Заурбек.

Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО), в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Что касается Заурбека, то 21 июля в шотландском Эдинбурге он выиграл техническим нокаутом у представителя Испании Джона Картера (15-1-1, 7 КО).

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Метки:
Заурбек Султан Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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