Головкин рассказал о спарринге с Муратой перед боем за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) уверен, что его предстоящий объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в этой же категории Риотой Муратой (16-2, 13 КО) из Японии станет настоящим подарком для фанатов бокса.

"В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех, кто принимает участие в организации этого вечера, этого боя. Это и организаторы, и команда Мураты. Насколько я знаю, она очень сильная - сам лично видел. Это и люди, которые будут транслировать все это. Этот бой - большой подарок для всех болельщиков бокса.

Во мне действительно есть азиатская кровь, и я родом из Казахстана, который считается центром Азии. Я надеюсь, что мы достойно представим свои страны, этот спорт, и у нас получится замечательный вечер бокса", - сказал Головкин на пресс-конференции.

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Также Головкин надеется, что продолжительный простой не помешает им с Муратой показать яркий бой.

"Мы с Муратой действительно проводили совместный спарринг. На каждом этапе своей карьеры мы испытываем какие-то трудности, раскрываемся по-новому, то есть получаем определенный опыт. Я думаю, что в этот раз у обеих команд будет отличный план, которого мы будем придерживаться. Это даст возможность показать зрелищный бой и сделать действительно достойный подарок всем зрителям.

Коронавирус очень сильно повлиял на многие нюансы. Практически для всех семей это непростой период. Мы так же, как и простые люди, ощутили это на себе. Поэтому я думаю, что мы в такой же ситуации. Мы испытываем те же чувства, что и любой другой человек, мы в одинаковых условиях. Посмотрим, как оно будет в бою. Надеюсь, что мы не потеряли свои навыки и нас ждет замечательный вечер", - добавил Головкин.

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Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.