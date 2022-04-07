Головкин рассказал об обещании "суперчемпиону" и трилогии с "Канело"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о бое с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) и трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой с Муратой пройдет 9 апреля в Японии. В случае победы GGG в сентябре в третий раз встретится с Альваресом. Первый их бой в 2017-м не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал "Канело".

"Я пообещал Мурате и его команде, что он будет следующим соперником после моей обязательной защиты против Шереметы, и я выполнил это обещание.

Этот бой откладывался, но я предпочитаю смотреть вперед и не могу дождаться своего возвращения на ринг", - приводит слова Головкина ESPN.

А вот что GGG думает о встрече с "Канело".

"Я думаю, что это самый большой бой, который возможен. Могут быть и другие, но боксерский бизнес мешает их проведению. Причина, по которой я думаю, что это большой бой, заключается в том, что мы уже дали фанатам два фантастических боя.

За ними наблюдало множество людей со всего мира. Фанаты знают, чего ожидать, и я думаю, они хотят увидеть больше того, что мы дали им в первые два раза.

"Канело" - сильнейший боксер, с которым я встречался. Я думал, что выиграл первые два боя, поэтому победа в третьем будет для меня тем же самым. Для меня ничего не изменится", - отметил GGG.

Напомним, ранее стали известны судьи предстоящего поединка Головкин - Мурата, а также был назван его победитель.

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