Головкин получил поддержку на третий бой с "Канело"

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) признался, что будет болеть за казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в третьем поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, GGG, несмотря на свой возраст, хорошо выступил против японца Риоты Мураты (16-3, 13 КО). Бенавидес добавил, что трилогия будет интересной и конкурентной.

"Головкин хорошо выглядел. Я думаю, он навсегда останется тем боксером, который знает, как боксировать против "Канело". Я не думаю, что им вытрут пол (в третьем бою), как говорят остальные, но выяснить это могут только они двое. Это будет отличный бой. Я точно буду на стороне Головкина, несмотря ни на что. Я болею за Головкина. Головкин - один из моих любимых боксеров. И как человек он мне нравится. Он хороший парень, поэтому я всегда буду поддерживать его", - сказал Бенавидес в интервью Fight Hub TV.

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Напомним, Головкин нокаутировал Мурату в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO в среднем весе.

Если "Канело" в мае одержит победу над россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), чемпионом WBA в полутяжелом весе, то мексиканца в сентябре ждет трилогия.

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