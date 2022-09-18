Головкин получил поддержку из Казахстана перед третьим боем с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) получил поддержку из Казахстана перед третьим боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Группа фанатов с национальными флагами собралась перед ареной T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где и состоится трилогия.

Прямая трансляция боя

В предстоящем бою "Канело" будет впервые отстаивать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для Головкина же это будет дебют в новом весе.

Предыдущие два боя состоялись в лимите среднего веса: в сентябре 2017 года боксеры не выявили победителя, а ровно через год судьи отдали победу мексиканцу.

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

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