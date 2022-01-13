Как Головкин. Казахстанскому супертяжеловесу подсказали путь к вершине

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) должен проводить свои бои в США. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт считает, что для дальнейшего роста и развития боксеру нужно набрать зрительскую аудиторию.

"Кособуцкий выглядит впечатляюще. Его послужной список устрашает. Так же эффектно выглядел и Геннадий Головкин, который после переезда в США раскрылся в полной мере. Обладая сильным ударом и хорошей техникой, казахстанец способен стать популярным и завоевать любовь зрителей. В Европе он почти достиг вершины, но для перехода к топовым боям ему нужно выходить на новый рынок. Я уверен, что в команде боксера это прекрасно понимают. Надеюсь, что в ближайшее время с его боксом познакомится больше зрителей", - отметил МакКаферри.

Напомним, что все бои казахстанца прошли в Европе. В 2021 году он провел три поединка и все выиграл досрочно. Причем в последнем из них - за пояс WBC International Silver - Кособуцкий в Гамбурге нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО).

По инсайдерской информации, весной он должен был драться против конголезца Мартина Бакколе (17-1, 13 КО), однако африканский боксер предпочел отказаться от боя и своего титула WBC International. Пояс стал вакантным, и, скорее всего, в следующем поединке казахстанец оспорит его с другим боксером.