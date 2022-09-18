Головкин - "Канело" 3: определился победитель соглавного боя с участием "американского Ломаченко"

Состоялся соглавный бой в Лас-Вегасе (США), где сошлись чемпион WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (17-0, 11 КО) и мексиканец Исраэль Гонсалес (28-5-1, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судейским решением победил Родригес.

Боксеры активизировались во второй части поединка. Лучше выглядел Родригес, несмотря на то, что он несколько раз отметился запрещенными ударами ниже пояса. Тем не менее поединок остался за ним.

Напомним, что Джесси своим боксерским стилем напоминает украинца Василия Ломаченко. По этой причине СМИ назвали Родригеса "американским Ломаченко".

В главном бою вечера встретятся казахстанец Геннадий Головкин (42–1–1, 37 KO) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО). На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Головкин дебютирует в новом весе.

Ранее Альварес сделал финальное заявление.

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