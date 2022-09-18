"Канело" сделал финальное заявление перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 KO) утверждает, что покажет более агрессивный бокс в третьем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO). И надеется, что "бой закончится нокаутом", сообщает vRINGe.com.

"Это точно (что бой закончится досрочно). Нокаут полностью исключит любые сомнения в том, что происходило в предыдущих двух боях. Это то, на что я буду нацеливаться с первого раунда", - сказал Сауль.

Несмотря на то, что мексиканец считает, что Головкин "все еще силен" ("Я видел его в последнем бою. Думаю, он выйдет во всеоружии. Он будет опаснее, потому что считает это своим последним боем. Я готовлюсь к лучшему Головкину"), он говорит, что ему "все равно, каким будет стиль GGG".

"Я все равно собираюсь выйти и найти способ нокаутировать его", - подчеркнул Альварес.

Сауль говорит, что не парится насчет того, отдадут ему должное за показанное в боях против GGG или еще кого-то. По словам мексиканца, "я просто беспокоюсь о том, чтобы двигаться вперед и делать все возможное для своей карьеры".

"Мне не важно, что говорят люди или общественное мнение. Несмотря ни на что, вы никогда не сделаете их счастливыми, выиграете вы или проиграете", - заявил "Канело".

Напомним, трилогия состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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