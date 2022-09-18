Головкин - "Канело" 3: начинается главный бой вечера бокса

Начинается главный бой вечер бокса в Лас-Вегасе (США) между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют новом дивизионе.
Предыдущие два боя состоялись в лимите среднего веса: в сентябре 2017 года боксеры не выявили победителя, а ровно через год судьи отдали победу мексиканцу.
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