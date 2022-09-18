Головкин - "Канело" 3: начинается главный бой вечера бокса

Начинается главный бой вечер бокса в Лас-Вегасе (США) между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют новом дивизионе.

Прямая трансляция боя

Предыдущие два боя состоялись в лимите среднего веса: в сентябре 2017 года боксеры не выявили победителя, а ровно через год судьи отдали победу мексиканцу.

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