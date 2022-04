Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) запустил обратный отсчет перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, рассчитанная на 12 раундов, пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул Мураты.

"One week to go! #GGGMurata, - написал казахстанец. - Жекпе-жекке бір апта қалды. Одна неделя до боя 🦾".

Казахстанец прибыл в Токио и уже успел провести тренировку перед встречей с "суперчемпионом".

Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула