Глухим нокаутом обернулся бой на вечере бокса в США

Досрочной развязкой обернулся один из боёв на вечере бокса в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.
Пуэрториканский суперлегковес Нестор Браво (24-1, 17 КО) финишировал во втором раунде мексиканца Педро Кампу (37-5-1, 25 КО).
Для Браво это 24-я победа в карьере и 17-я досрочная, также в его пассиве имеется одно поражение. Кампа потерпел пятое поражение в карьере при 37 победах и одной ничьей.
Главным событием ивента станет поединок пуэрториканца Субриэля Матиаса (23-2, 22 КО) против британца Далтона Смита (18-0, 13 КО).
