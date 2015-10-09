"Геннадий сломал ему рёбра". Санчес о спаррингах GGG с Канело и Бенавидесом

Бывший тренер казахстанского боксёра Геннадия GGG Головкина (42-2, 37 КО), мексиканец Абель Санчес поделился воспоминаниями о спаррингах уроженца Караганды с именитыми представителями "джентльменского спорта", передают Vesti.kz.

Спарринги GGG с Канело и Бенавидесом

— Геннадий спарринговал со многими бойцами. Кто вы думаете был самым сложным бойцом, который дал Головкину раунды?

"Канело было всего 20 лет. Он дал Головкину хорошие раунды. Но я скажу вам, кто был ещё моложе. Это был Давид Бенавидес в 16 лет", — цитирует слова Санчеса vRINGe.

"Они падали в нокауты" - Санчес о спарринг-партнёрах GGG

— Что выделялось для вас в то время, когда они спарринговали?

"Головкин никогда не был жестоким бойцом в зале. Никогда! Он верил мне, когда я говорил, что нам нужно сделать наших спарринг-партнёров лучше, чтобы они сделали лучше нас. Он никогда не был жесток с кем-либо. Он никогда не пытался нокаутировать кого-то, даже если он и постоянно был близок к этому во время работы в зале, не считая Бенавидеса и Канело. Но он никогда не пытался действительно нанести кому-то урон. Я всегда хотел, чтобы он бил ребят ниже шеи. Конечно, они совершали ошибки, падали в нокауты, но я хотел, чтобы Геннадий бил их по рукам и по плечам, чтобы мы позволили этим бойцам пройти раунды и поучиться у Геннадия. Давид Бенавидес в 16 лет был хорошим спарринг-партнёром, потому что Геннадий заботился о нем, позволял ему работать. Но какой талант он тогда был, и Канело тоже", — заявил мексиканец

"Геннадий сломал ему рёбра, и они отправили его домой"

— "Была как-то история. Молодой англичанин приехал в Биг-Бэр, чтобы поспарринговать с Геннадием, хотел потренироваться там, пройти раунды. Он приехал в среду, они прошли несколько раундов. Он был суперсредневесом и постарался покончить с Геннадием, но с Геннадием это тяжело сделать. Перед спаррингом я предложил им защиту, которую обычно одевают ребята, чтобы Геннадий их не повредил. Я предложил, а он отказался. И когда они спарринговали в пятницу, я снова предложил им защиту. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Во время спарринга ситуация немного вышла из-под контроля, Геннадий сломал ему рёбра, и они отправили его домой. Это реальная история. Я не назову его имя, потому что нет причины его расстраивать. Но это реальная история, он сломал ему рёбра. Это был очень высокоранговый суперсредневес", — рассказал Санчес.

Под началом Абеля Санчеса Геннадий Головкин собрал чемпионские титулы по версиям IBF, WBA, IBO и WBC, утвердившись в статусе одного из самых грозных и доминирующих боксёров среднего веса своего времени. Свой последний профессиональный бой GGG провёл в сентябре 2022 года — в трилогии против мексиканца Сауля Канело Альвареса (62–2, 39 КО) казахстанец уступил по решению судей.

