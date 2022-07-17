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Геннадий Головкин объявил о начале тренировочного лагеря перед трилогией с "Канело"

Геннадий Головкин объявил о начале тренировочного лагеря перед трилогией с "Канело"
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) начал тренировочный лагерь перед третьим боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Об этом он заявил в своих социальных сетях, сообщают Vesti.kz.

"Рад вернуться в тренировочный лагерь в Big Bear со своей командой", - написал Головкин, отметив, что до поединка осталось девять недель.

Напомним, что бой пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября в рамках второго среднего веса. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом в этом дивизионе. Для казахстанских болельщиков на арене T-Mobile организуют специальный сектор. Приобрести билеты можно по этой ссылке

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Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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