Геннадий Головкин на казахском поблагодарил свою команду

Новоявленный чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) поблагодарил свою команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он написал обращение в социальных сетях, отметив хорошую работу своего коллектива.

"Бүгінгі жеңіс - командалық жұмыстың жемісі! Біз тағы да өз шыңымыздамыз! Бірге! Спасибо моей команде за всю проделанную работу!" - написал Головкин.

Напомним, что в Сайтаме (Токио, Япония) Головкин отобрал у Мураты пояс WBA Super, а также защитил свои титулы IBF и IBO. В девятом раунде он отправил японца в нокдаун, после бой был остановлен из-за выброшенного полотенца.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира