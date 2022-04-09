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Геннадий Головкин на казахском поблагодарил свою команду

Геннадий Головкин на казахском поблагодарил свою команду
©instagram.com/gggboxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Новоявленный чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) поблагодарил свою команду, сообщает корреспондент Vesti.kz

Он написал обращение в социальных сетях, отметив хорошую работу своего коллектива.

"Бүгінгі жеңіс - командалық жұмыстың жемісі! Біз тағы да өз шыңымыздамыз! Бірге! Спасибо моей команде за всю проделанную работу!" - написал Головкин.

Напомним, что в Сайтаме (Токио, Япония) Головкин отобрал у Мураты пояс WBA Super, а также защитил свои титулы IBF и IBO. В девятом раунде он отправил японца в нокдаун, после бой был остановлен из-за выброшенного полотенца. 

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота Головкин-Мурата Япония Профессиональный бокс

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