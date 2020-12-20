"Гена, ты - мощь. Гордимся". Как мир отреагировал на рекордную победу Головкина в бою за два титула

Сам Головкин выложил серию постов, начав с публикации с емкой подписью: "Историческая защита". В комментариях боксера поздравили известный дизайнер костюмов Николас Бижан, певица Анна Седокова, чемпион UFC Петр Ян и борец Роман Власов. В свою очередь, профессиональный боксер Дмитрий Бивол поздравил всех казахстанцев с этим успехом, а шоумен Артур Пирожков не смог сдержать эмоций: "Гена! Ты - мощь! Браво". Интересно, что под каждой публикацией позитивный коммент оставил турецкий повар Бурак Оздемир. Кулинар стал популярным благодаря изготовлению гигантских блюд, и сейчас на его Instagram подписано в четыре раза больше, чем на GGG.
Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя
Не остался в стороне и промоутер казахстанца Том Леффлер. В комментариях к публикации Головкина поздравили чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Сеньеса Эстрада и легенда европейского женского бокса Регина Халмич.
На страничке сопромоутера Геннадия - британца Эдди Хирна также появилась поздравительная публикация. Глава Matchroom Boxing отметил значение исторической защиты титула для GGG.
Стоит отметить, что российские игроки НХЛ Евгений Малкин и Илья Ковальчук традиционно посещают бои GGG, с которым поддерживают дружеские отношения. Спортсмены опубликовали совместное фото с Головкиным уже после победного боя с Шереметой.
В Казахстане за победой Головкина следили многие. Одной из первых в Сети GGG и соотечественников поздравила журналист и продюсер Динара Сатжан.
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