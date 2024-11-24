Фьюри объяснил свое поражение от Усика в бою за абсолюта

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) объяснил свое поражение в бою с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО), передает Vesti.kz со ссылкой TNT Sports.

Противостояние за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Усика решением судей. В декабре в Саудовской Аравии у проигравшего появится шанс взять реванш - проведут незамедлительный реванш.

"Мы оба выглядели хорошо. Иногда тебе все удается, а иногда нет. Об этом не стоит париться. Не секрет, что я искренне верю в бога. Верю, что у него есть свой план на каждого из нас. И у него был план, что в первом бою победит Усик. Вот он и победил. Все по-честному", - отметил Фьюри.