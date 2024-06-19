Усик узнал плохую новость на реванш с Фьюри

Легендарный американский боксер Джеймс Тони поделился своим мнением по реваншу между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передают Vesti.kz.

Первый их бой состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Фьюри выиграет реванш. На этот раз он выйдет и воспримет Усика всерьез. На этот раз он его нокаутирует. В первый раз Тайсон недооценил соперника и проиграл. Он бы вообще никогда не проиграл этому парню", - приводит слова Тони Sport24 со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Усик не знает поражений на профи-ринге, в его активе 22 победы, 14 из них нокаутом.

Фьюри выиграл 34 поединка, в 24 случаях нокаутом, также на его счету 1 поражение и 1 ничья.