Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира

Редактор популярного сайта WorldBoxingNews Фил Джей прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий поединок между казахстанкой Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО) и абсолютной чемпионкой мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии. Специалист объяснил выбор соперницы для защиты титула ирландкой и сделал прогноз на бой.

Соперницы встретятся 11 декабря в Ливерпуле. Их бой будет рассчитан на десять раундов.

"Я посмотрел на послужной список Шариповой и удивился тому, что она является первым номером по линии WBA. Это неожиданно, но это санкционированный бой, а значит Кэти Тейлор придется проводить защиту.

Другой вопрос, что уровень оппозиции казахстанки никак не получится сопоставить с теми, кто был побит Тейлор. Я сторонник того, что в боксе может случиться всякое, но здесь у нас есть явный фаворит. Я думаю, что у Шариповой нет не единого шанса", - отметил Джей.

Напомним, что Шарипова в последнем бою нокаутировала дебютантку Любовь Белякову из России, а Тэйлор защитила свои пояса, победив американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО). Ирландская спортсменка уже сделала заявление о поединке с казахстанкой, которая, в свою очередь, пообещала забрать у фаворитки пояса.