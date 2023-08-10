Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок против Майка Тайсона

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко хочет провести бой по правилам бокса против легендарного американца Майка Тайсона. Об этом россиянин заявил в подкасте The MMA Hour, сообщают Vesti.kz.

"С ММА я закончил, больше не вернусь, потому что дал обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе.

Мы видели бой Роя Джонса-младшего с Майком Тайсоном, можно найти много его видео на YouTube, он все еще в хорошей форме находится. Было бы интересно с ним встретиться.

Подраться с Тайсоном в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии? Мне было бы интересно, я бы подготовился. У меня было бы достаточно времени для подготовки", - сказал Федор Емельяненко.