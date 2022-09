Фаворит или звезда? Эксперт высказался о карьере Алимханулы

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) рассказал о желании стать суперзвездой в профессионалах, а один из избирателей в Международный зал боксерской славы Майкл Монтеро высказался о новом чемпионе мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его словам, 29-летнему средневесу есть что доказывать.

Монтеро признал, что Алимханулы может сделать следующий шаг, ведь ему ранее были выданы авансы.

"Из-за демографии и отсутствии у него звездных соперников я не вижу, чтобы Жанибек был "звездой" бокса в Америке. Но он может стать несгибаемым фаворитом, если он тот, кем мы его считаем", - написал Монтеро.

Добавим, ранее казахстанец обнародовал дату своего следующего поединка в статусе чемпиона мира по версии WBO, а также принял участие в видеоигре.

Due to demographics and lack of star rivals for him, I don't ever see Janibek being a boxing "star" in America. But he can become a diehard favorite if he is who we think he is.