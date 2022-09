Суперзвезда? Алимханулы откровенно высказался о себе и назвал титульные цели

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) рассказал о своих планах перед дебютным боем в статусе чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он признался, что готов стать суперзвездой.

Ранее Алимханулы высказался о нокауте для своего конкурента, а затем рассказал о сроках возвращения на ринг. Есть у нового чемпиона мира и другие новости.

"Вы все знали, что я буду чемпионом. Я тоже знал. Для меня не сложно быть чемпионом в четырех весовых категориях. У меня только один вопрос.

Когда я смогу стать суперзвездой? Я верю, что буду! Но я не хочу долго ждать! Теперь вы все знаете мою цель!" - написал казахстанец.

"Нокаутирую его!". Алимханулы сделал заявление перед боем в статусе чемпиона мира

You all knew that I would be the champion. I knew too. It is not difficult for me to be a champion in 4 weight categories. I have only one question. When can I become a super star! I believe that I will be! But I don't want to wait long! Now you all know my goal!