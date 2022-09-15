Жанибек Алимханулы попал в видеоигру и показал фото

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) показал эпизод работы для видеоигры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский боксер, скорее всего, станет персонажем одного из спортивных симуляторов.
29-летний Алимханулы готовится к первой защите титула чемпиона мира, но развивает карьеру и в других направлениях.
"Сканирование для видеоигры", - написал казахстанец.
Добавим, ранее новый обладатель титула от WBO пламенно раскрыл свои планы, а также пригрозил нокаутом потенциальным претендентам на его трофей.
Суперзвезда? Алимханулы откровенно высказался о себе и назвал титульные цели
scan for video game pic.twitter.com/X22y3MebFX— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 14, 2022
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