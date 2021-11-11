"Это другой уровень моей карьеры". Непобежденный казахстанец с 17 нокаутами сделал важное заявление

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) рассказал о том, что больше не сотрудничает с менеджерской компанией MTK Global, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочу выразить благодарность МТК Global (Kazakhstan) за проделанную работу. Мы расторгли контракт, теперь я двигаюсь своим путем. Мир бокса развивается, и я тоже нацелен добиваться новых высот. Это другой уровень моей карьеры, и всем спасибо, кто со мной и верит в меня", - написал он на своей странице в Instagram.

Добавим, что Тураров в 2019 году выиграл интерконтинентальный титул по версии WBO, а в 2021-м был его лишен без защиты. Казахстанец позже назвал причины несостоявшегося боя.