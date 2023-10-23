"Это не покорилось даже Головкину". Алимханулы назвал сроки исторического события для Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) в интервью Tengri Sport рассказал, когда собирается стать абсолютным чемпионом мира своего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

14 октября в Розенберге (США) Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии и отобрал у него титул по линии IBF.

- Чувствуете ли вы, что можете стать первым абсолютным чемпионом мира в истории Казахстана? Этот титул не покорился даже Геннадию Головкину.

"Кто сказал, что другие казахстанцы не смогут покорить вершины, которые покорил Головкин? У каждого спортсмена своя судьба, свой неповторимый путь. Не нужно спрашивать меня, чувствую ли я, что смогу стать абсолютным чемпионом, лучше спросите, когда я им стану. Я возьму два оставшихся титула за два года. Я собираюсь войти в историю. То, что сделал один человек, может сделать и другой. Главное - вера. Нужно рисковать и быть максимально подготовленным", - сказал Жанибек.

Ранее Алимханулы рассказал о гонораре за прошедший объединительный бой с Гуальтьери и своем возвращении на ринг.

Напомним, что титул WBC в среднем весе принадлежит американцу Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), а титулом по линии WBA владеет кубинец Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО).

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