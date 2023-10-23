Алимханулы рассказал о гонораре за объединительный бой и когда вернется на ринг

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) ответил на вопрос Tengri Sport по поводу своего гонорара за победу над Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии. Также он рассказал, когда собирается вернуться на ринг, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 14 октября в Розенберге (США): Алимханулы остановил соперника в шестом раунде.

- Когда планируете провести следующий поединок? Верна ли информация о вашем гонораре в 1,5 миллиона долларов?

"Титул чемпиона мира нужно защищать каждые шесть месяцев. То есть два боя в год. Я планирую провести один бой до месяца Рамадана. В этом бою мой гонорар не был равен миллиону долларов, как и за предыдущие. Мой гонорар даже не близок к миллиону", - признался боксер.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что гарантированный гонорар Алимханулы за этот бой составит 400 тысяч долларов, а если продажа платных трансляций превысит отметку в 500 тысяч, то Жанибек заработает 1,5 миллиона долларов.

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