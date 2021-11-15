"Это нелогично и даже странно". Эксперт удивился бою Шариповой с абсолютной чемпионкой мира

Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии не должна встречаться с казахстанкой Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО). Так считает британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил недопонимание того, что представительница Казахстана стала обязательной претенденткой.

Этот поединок состоится 11 декабря в Ливерпуле и будет рассчитан на десять раундов.

"Фируза Шарипова дралась с шестью дебютантками в своей карьере, с одной из них в последнем бою. Ее оппозиция не выглядела серьезной, но ей удалось стать первым номером WBA. Это очень нелогично и даже странно. Я не видел ни одного ее боя и даже не могу представить, на что она способна. Возможно, она сможет удивить, но это маловероятно.

Сама Тэйлор не рассматривает Шарипову как реальную угрозу. Я думаю, что этот поединок станет одним из простых в карьере Кэти", - отметил Смит.

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Казахстанка в последнем поединке нокаутировала дебютантку Любовь Белякову из России, а Тэйлор защитила свой титул, победив американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО).