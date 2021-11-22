"Это интересное решение". Эксперт назвал главную цель Рахмонова в третьем бою в UFC

Бой против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны станет очередной ступенькой на пути казахстанского бойца Шавката Рахмонова (14-0) к вершине. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл. Эксперт отметил, что повышение уровня оппозиции - плата за амбиции.

Их поединок запланирован на 5 февраля, а место проведения станет известно позже.

"Рахмонов достаточно уверенно прошел оба предыдущих боя в UFC. Он заслужил себе конкурентного соперника и получил его в лице Харриса. Ему предстоит встретиться с таким же, как он, амбициозным бойцом. Причем, путь в промоушене также начался с двух ярких побед. Свести двух мощных проспектов - это интригующее решение. Я думаю, что нас ждет непредсказуемая схватка, которая определит новую угрозу полусреднего дивизиона", - отметил Бартл.

Названы сроки получения чемпионского боя в UFC Шавкатом Рахмоновым

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой.