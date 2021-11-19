Шавкат Рахмонов узнал соперника по третьему бою в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) третий бой в UFC проведет против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны. Об этом сообщает Freek MMA.

Отмечается, что бой состоится 5 февраля, тогда как о месте его проведения будет объявлено позднее.

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой.