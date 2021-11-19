 WSw9w1WlesXIIAJKpgVcWUIULjA2dBfXQsofTpDR
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Шавкат Рахмонов узнал соперника по третьему бою в UFC

Шавкат Рахмонов узнал соперника по третьему бою в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) третий бой в UFC проведет против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны. Об этом сообщает Freek MMA.

Отмечается, что бой состоится 5 февраля, тогда как о месте его проведения будет объявлено позднее.

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:47
Единоборства
Шавкат Рахмонов узнал соперника по третьему бою в UFC Шавкат Рахмонов узнал соперника по третьему бою в UFC
17 ноября, 21:15
Единоборства
Названы сроки получения чемпионского боя в UFC Шавкатом Рахмоновым Названы сроки получения чемпионского боя в UFC Шавкатом Рахмоновым
14 ноября, 15:01
Единоборства
Победитель главного боя на турнире UFC 42 получил самый большой гонорар Победитель главного боя на турнире UFC 42 получил самый большой гонорар
14 ноября, 09:23
Единоборства
Участники главного боя UFC устроили кровавую рубку. Победителя определили судьи Участники главного боя UFC устроили кровавую рубку. Победителя определили судьи
13 ноября, 13:36
Единоборства
"Кого даст UFC, с тем и буду". Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое "Кого даст UFC, с тем и буду". Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое
12 ноября, 20:57
Единоборства
МакГрегор заявил о готовности "разорвать" Яна. Российский боец ответил МакГрегор заявил о готовности "разорвать" Яна. Российский боец ответил
11 ноября, 18:08
Единоборства
Названы самые высокооплачиваемые бойцы UFC. Также известны заработки казахстанцев Названы самые высокооплачиваемые бойцы UFC. Также известны заработки казахстанцев
9 ноября, 16:34
Единоборства
"Не будет пощады Борату". Соперник по бою в UFC угрожает Жалгасу Жумагулову "Не будет пощады Борату". Соперник по бою в UFC угрожает Жалгасу Жумагулову
7 ноября, 20:38
Единоборства
Дана Уайт во время UFC смотрел бой "Канело". Известный блогер-боксер отреагировал Дана Уайт во время UFC смотрел бой "Канело". Известный блогер-боксер отреагировал
7 ноября, 11:37
Единоборства
Лучший боец UFC по прозвищу "Нигерийский Кошмар" защитил титул чемпиона Лучший боец UFC по прозвищу "Нигерийский Кошмар" защитил титул чемпиона
7 ноября, 08:44
Единоборства
Последний соперник Хабиба вернулся через год и одержал победу в UFC Последний соперник Хабиба вернулся через год и одержал победу в UFC
5 ноября, 21:30
Единоборства
Чемпион UFC высказался о возможности проведения боя с "Канело" Чемпион UFC высказался о возможности проведения боя с "Канело"
3 ноября, 13:15
Единоборства
Казахский боец получил контракт с UFC Казахский боец получил контракт с UFC
2 ноября, 17:13
Единоборства
Исмагулову дали совет после провала на взвешивании перед боем в UFC Исмагулову дали совет после провала на взвешивании перед боем в UFC
1 ноября, 17:44
Единоборства
Не пропустил ни удара в трех боях и грозил "убить всех". Что за зверь "Новый Хабиб" и когда он встретится с казахстанцем Рахмоновым Не пропустил ни удара в трех боях и грозил "убить всех". Что за зверь "Новый Хабиб" и когда он встретится с казахстанцем Рахмоновым
31 октября, 16:22
Единоборства
Появилось видео потасовки Хасбика и Абдурозика на UFC 267 Появилось видео потасовки Хасбика и Абдурозика на UFC 267
31 октября, 15:05
Единоборства
Глава UFC сделал заявление о втором бое Ян - Стерлинг Глава UFC сделал заявление о втором бое Ян - Стерлинг
31 октября, 13:03
Единоборства
Нас ждут громкие новости? Президент казахстанской лиги Naiza FC встретился с главой UFC в ОАЭ Нас ждут громкие новости? Президент казахстанской лиги Naiza FC встретился с главой UFC в ОАЭ
31 октября, 08:29
Единоборства
Дана Уайт жестко высказался о Федоре Емельяненко и исключил возможность его выступления в UFC Дана Уайт жестко высказался о Федоре Емельяненко и исключил возможность его выступления в UFC
31 октября, 07:14
Единоборства
Названы обладатели бонусов в 50 тысяч долларов на турнире UFC 267 Названы обладатели бонусов в 50 тысяч долларов на турнире UFC 267
31 октября, 03:17
Единоборства
Новый рекорд и просто фантастика! 42-летний Гловер Тейшейра стал чемпионом UFC Новый рекорд и просто фантастика! 42-летний Гловер Тейшейра стал чемпионом UFC
31 октября, 02:44
Единоборства
Снова с поясом! Петр Ян одержал убедительную победу над опасным претендентом из США Снова с поясом! Петр Ян одержал убедительную победу над опасным претендентом из США
31 октября, 01:50
Единоборства
Девятая победа подряд. Близкий друг Хабиба приблизился к чемпионскому поясу в легком весе UFC Девятая победа подряд. Близкий друг Хабиба приблизился к чемпионскому поясу в легком весе UFC
31 октября, 00:57
Единоборства
Соперник заснул. Невероятный Хамзат Чимаев одержал десятую досрочную победу в десяти боях Соперник заснул. Невероятный Хамзат Чимаев одержал десятую досрочную победу в десяти боях
30 октября, 23:35
Единоборства
Зубайра Тухугов победил бразильца на турнире UFC Зубайра Тухугов победил бразильца на турнире UFC
30 октября, 22:19
Единоборства
В UFC случилась сенсация года В UFC случилась сенсация года
29 октября, 19:18
Единоборства
"Переел бешбармака" и "выгнать из UFC". Реакция фанатов на провал Исмагулова во время взвешивания "Переел бешбармака" и "выгнать из UFC". Реакция фанатов на провал Исмагулова во время взвешивания
29 октября, 13:15
Единоборства
"Бой отменяется". Менеджер Саят Абдрахманов - о причинах провала Исмагулова на взвешивании UFC "Бой отменяется". Менеджер Саят Абдрахманов - о причинах провала Исмагулова на взвешивании UFC
29 октября, 12:47
Единоборства
Потеря гонорара, отмена боя или вообще увольнение? Что будет с Исмагуловым после катастрофичного провала взвешивания в UFC Потеря гонорара, отмена боя или вообще увольнение? Что будет с Исмагуловым после катастрофичного провала взвешивания в UFC
29 октября, 12:15
Единоборства
Казахский боец из России не уложился в вес перед боем в UFC Казахский боец из России не уложился в вес перед боем в UFC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus