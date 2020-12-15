"Это интересно всем". Эксперт объяснил значение рекордной защиты чемпионских титулов Головкиным

Бен Смит. В интервью корреспонденту Поединок между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) ответит на главный вопрос о перспективах GGG. Так считает британский журналист спортивного сайта MMA Plus. В интервью корреспонденту Vesti.kz она назвал причину, по которой любителям бокса будет интересно это противостояние.

"Бой Головкина интересен лишь по одной причине. Мы знаем, что шансы его соперника на успех ничтожны. GGG превосходит его по всем параметрам и критериям. Главный вопрос - это физическая форма казахстанского чемпиона. Как он выглядит на ринге, как держится. Интересно, насколько годовая пауза повлияла на его скорость, выносливость и удары. Все это мы увидим в предстоящем бою. Я уверен, что именно это интересно всем любителям бокса. Ради этого они будут смотреть бой Головкина", - отметил Смит.

Напомним, в субботу утром по казахстанскому времени Головкин проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой с Шереметой пойдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан в прямом эфире.

Также в этом вечере бокса примет участие казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО), который проведет бой во втором среднем весе против Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО) за пояс чемпиона мира во версии IBO. С составом всех пар этого шоу можно ознакомиться по этой ссылке.