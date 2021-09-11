"Есть факты". "Канело" уличили в употреблении допинга после боя с Головкиным

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 16 КО) поделился мыслями о выносливости чемпиона WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Брэдли, в настоящее время работающий телекомментатором и аналитиком, считает подозрительным тот факт, что Альварес сумел за короткие сроки избавиться от проблем с выносливостью, которая наблюдалась у него в прошлых поединках. Американец не исключает, что мексиканец мог использовать допинг.

В пример американец привел первый поединок "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который завершился спорной ничьей.

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"Канело" раньше постоянно уставал в ринге. Говорю вам, раньше так постоянно было. У него больше 40 боев на профи-ринге. С тем же Дэниэлом Джейкобсом он просел во второй половине боя. Знаю, что это было давненько. Он просел в первом бою с Геннадием Головкиным. Но с тех пор что-то внезапно поменялось и он больше не устает.

Теперь "Канело" нокаутирует всех подряд – это наводит на подозрительные мысли. Это все, что я могу вам сказать. Я не могу просто заявить, что он читер. Я лишь высказываю свое мнение. Есть определенные факты. Все это кажется мне странным. Поглядим, что произойдет в бою с Калебом Плантом (6 ноября)", - заявил Брэдли в интервью Fighthype.

Добавим, что перед вторым боем (2018) с Головкиным "Канело" сдал положительный допинг-тест. В итоге мексиканец был отстранен на полгода, а реванш перенесен с мая на сентябрь. Во втором поединке мексиканец нанес GGG первое поражение в карьере.

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