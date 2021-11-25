Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC

Опубликован новый рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com. В нем изменилось место казахстанца Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО).
Так, Ербосынулы, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), опустился с 12-й позиции на 15-ю.
На первой строчке рейтинга находится непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес (25-0, 22 КО).
Добавим, что Айдос в сентябре взял верх над соперником из Гайаны Алленом Ленноксом (22-2-1, 14 КО) и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.