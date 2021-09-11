Ербосынулы сделал вес и провел дуэль взглядов перед боем за звание обязательного претендента на титул WBA

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 11 КО) прошел взвешивание перед боем с Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО) из Гайаны, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоится 12 сентября в рамках вечера бокса в Нур-Султане. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Как отмечают организаторы, оба боксера уложились в вес. Также Ербосынулы и Леннокс провели традиционную дуэль взглядов.

Также в рамках вечера бокса свои поединки проведут казахстанцы Бек Нурмагамбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Данила Семенов (3-0, 2 КО).

В прямом эфире его покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 16:00 по местному времени.

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