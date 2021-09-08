В Казахстане покажут в прямом эфире бой Ербосынулы за звание обязательного претендента на титул WBA

В воскресенье, 12 сентября, состоится бой боксера суперсреднего веса Айдоса Ербосынулы (15-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.
Поединок пройдет в Нур-Султане. Соперником Ербосынулы станет боксер из Гайаны Аллен Леннокс (22-1-1, 14 КО). Победитель станет претендентом на чемпионский пояс по версии WBA.
В андеркарте свои поединки проведут казахстанцы Бек Нурмагамбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Данила Семенов (3-0, 2 КО).
В прямом эфире вечер бокса из столицы покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 16:00 по местному времени.
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