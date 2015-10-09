Энтони Джошуа решил завершить карьеру - источник

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) принял решение завершить карьеру. Об этом заявил дядя британского боксёра Адедамола Джошуа, сообщают Vesti.kz.

По его словам, Джошуа подтвердил своё решение о завершении карьеры членам семьи.

"Главное здесь то, что он ушёл из бокса, — заявил Адедамола. — Это нас радует, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, мы всегда переживаем эмоционально. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, будто сердце выскакивает из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боёв — слишком большая травма для нас. Теперь, когда он заявил, что уходит на пике популярности, мы счастливы", - цитирует Адедамолу Boxingscene.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы Джошуа, ситуацию пока не комментирует.

На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

В своём последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола. Позже он попал в ДТП в Нигерии, повлекшее смерть двух тренеров, которые были близкими друзьями Энтони с детства.

